Месут Йозил спасил 219 живота

Полузащитникът на Арсенал Месут Йозил е финансирал 219 животоспасяващи операции на по целия свят. 31-годишният футболист не смята да спира дотук и ще продължи с благотворителната дейност и през новата година.

219 operations are already done, but there’s still many more to come going forward! As my wife Amine and I announced before our wedding in June 2019, we're covering the costs of another 1,000 life-changing surgeries for children in need around the world. 1/3 pic.twitter.com/HSY8rdiogp