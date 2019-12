Хълк смени жена си за племенницата ѝ

Бразилецът Хълк влезе в жълтите хроники на медиите в родината си. Като в истински латино сериал 33-годишният нападател започна връзка с племенницата на съпругата си. Двамата се разведоха след 12 години брак, по време на който им се родиха три деца.



Хълк, който е футболист на китайския Шанхай СИПГ, потвърди, че има нова жена в живота си само няколко месеца след раздялата с жена си Иран Соуза.



Камила е любимата племенница на вече бившата съпруга на Хълк. Двете имат много снимки заедно в социалните мрежи.

E o Hulk que após 5 meses de ter terminado com a sua ex mulher, foi lá e assumiu um namoro com A SOBRINHA DELA. Isso mesmo, sobrinha da sua ex. pic.twitter.com/8eXqKYkhnI