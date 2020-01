Кириос победи, но се разплака на корта (ВИДЕО)

Ник Кириос даде аванс на Австралия срещу Германия в сблъсък от Група F на ATP Cup. Звездата в състава домакините се наложи с 6-4 7-6(4) над Ян-Ленард Щруф за малко над час и 10 минути. Световният №30 завърши срещата с 20 аса, като по този начин подпомогна и благотворителната кампания, която инициира.

В момента Австралия е обгърната от стотици големи пожари, като вече има поне 17 жертви и над 1000 семейства загубиха домовете си. Ник ще даде своя принос, дарявайки по 200 долара за всеки ас, който запише на ATP Cup и останалите януарски турнири.

След победата си Ник не сдържа сълзите си:

„Не ме интересува наградата. Имаме възможността и платформата да направим нещо. Моят дом е в Канбера, а там сега е най-токсичният въздух в света. Много е тъжно, съжалявам“, каза Кириос.

