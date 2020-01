Задава се звезден бартер между Манчестър Юнайтед и Интер

Отборът на Манчестър Юнайтед иска да направи бартерна сделка с временния лидер в Серия А Интер, съобщава "The Mirror".

Според британския таблоид от "Олд Трафорд" ще предложат Пол Погба в замяна на аржентинския нападател на ''нерадзурите'' - Лаутаро Мартинес. Френският полузащитник е свързван със завръщане в Италия и по-точно в бившия му клуб Ювентус, както и с испанския Реал Мадрид, откъдето също е силно желан.

Сега обаче "червените дяволи" са решили да обърнат поглед към нападението си и са се спрели именно на аржентинския нападател, който пък от своя страна е силно желан и от Барселона.

EXCLUSIVE: Man Utd tell Inter Milan they can have Paul Pogba - if Lautaro Martinez moves to Old Trafford https://t.co/4Rb4vQJIxE pic.twitter.com/2sY6qvZtF1