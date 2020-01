Ето го най-скъпия футболист в света

Френският национал Килиан Мбапе струва 265 милиона евро и е най-скъпият футболист в света. Това показва изследване на Международния център за спортни науки Football Observatory, в което е използван специален алгоритъм.

Втори в класацията след 21-годишния французин е английският национал Рахийм Стърлинг. Нападателят на Манчестър Сити струва 223,7 милиона евро. Двамата са и единствените играчи, преминаващи психологическата граница от 200 милиона евро, плащана досега единствено за бразилеца Неймар. Челната тройка в изследването за най-ценни играчи се допълва от звездата на Ливърпул Мохамед Салах, чиято цена е малко над 175 милиона евро. По над 150 милиона евро струват още Джейдън Санчо, Садио Мане и Хари Кейн.

.@CIES_Football opens a new decade with ist exclusive list of the most expensive big-5 league players from a transfer value perspective: @KMbappe (€2⃣6⃣5⃣M) at the top ahead of @sterling7, @MoSalah, @Sanchooo10 & #SadioMane 👏Full study ➡️ https://t.co/vLdFjYzjk6 pic.twitter.com/4dZOT5IMa7