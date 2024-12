Гангстер призна, че той е истинският убиец на Мерилин Монро

Ново твърдение разтърси света на киното и поп културата: филмовата икона Мерилин Монро не е била убита от семейство Кенеди, а от печално известния британски гангстер Рони Крей. Според Daily Star информацията е била разкрита от брата на Рони – Реджи Крей, който споделил, че убийството е било „истинско удоволствие“ за неговия близнак.

Разказът достига до нас благодарение на бившия мениджър на братята Крей – 76-годишния Джеймс Кембъл, който е бил техен довереник през 80-те години на миналия век. Той споделя, че веднъж Рони неочаквано проговорил за убийството на легендарната актриса. Кембъл бил изненадан и опитал да смени темата, но Крей продължил да говори. Той обяснил, че заминал за САЩ с фалшив паспорт, бил посрещнат на летището и незабавно информиран за задачата. След това се отправил към дома на Мерилин в Лос Анджелис, дегизиран като човек от поддръжката – с бейзболна шапка и куфарче с инструменти.

Според разказа на Кембъл, Рони е бил пуснат в резиденцията на актрисата от Питър Лоуфорд – зет на президента Джон Кенеди. След като влязъл в спалнята, видял Мерилин полугола. Той я упоил с таблетки и наблюдавал как издъхва. Кембъл разкрива още, че поръчката дошла от американската мафия, която се опасявала, че актрисата може да разкрие подробности за аферата си с президента Кенеди. Мафиотският бос Майер Лански видял в премахването на Мерилин възможност да запази властта си над държавния глава.

Братята Рони и Реджи Крей са сред най-известните британски гангстери от втората половина на XX век. Родени в Хагърстън и неразделни близнаци, двамата стават прочути още в края на 50-те, благодарение на своята престъпна организация, наричана „Фирмата“. Тя се занимавала с убийства, рекет, въоръжени грабежи, палежи и нелегален хазарт до техния арест през 1968 г.

