Огромен политически скандал след клип на Джокович (ВИДЕО)

Посланикът на Косово в България Едон Цана предприе страшна атака срещу Новак Джокович, след като световният №2 изведе Сърбия до спечелването на първото издание на АТР Cup. Както е известно, в съблекалнята сърбите спретнаха купон с няколко песни.

Джокович поздрави всички българи с роден чалга хит (ВИДЕО)

Сред тях беше ретро хитът на Камелия „Луда по тебе“ и военният марш „Марш на Дрина“. След това обаче последва сръбска песен за Косово. Именно това провокира Едон Цана за гневната публикация в „Туитър“.

„Може да си победител в АТР, но си оставаш примитивен, назадничав и обикновен балкански националист и шовинист. Неслучайно Новак Джокович е най-малко харесваният и обичаният тенис шампион в историята“, написа посланикът в социалната мрежа по адрес на Ноле.

After Military March Song they continued with Kosovo...!

You can be ATP winner but still deep remain primitive, backward and ordinary Balkan nationalist and chauvinist!

Not accidentally Novak Djokovic has been the least liked and loved Tenis champion in History. https://t.co/SUb1rDBLOK