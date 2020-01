Хегемонът в UFC при жените се разтоварва с доене на крави (ВИДЕО)

Освен, че е един от най-опасните бойци на света – Аманда Нунеш е и невероятен фен на животните. Бразилската двойна шампионка на UFC не спира да документира игрите с кучето и котката си, а съвсем често се впуска и в дълги разходки из дивата природа. Огромна популярност доби таралежчето ѝ на име Вецеслао, пише boec.bg.

В последната си публикация в Twitter Нунеш онагледява как се дои крава и обяснява колко разтоварващо ѝ действа това.

I can travel everywhere but this is the life that i like. ❤️ pic.twitter.com/JbALzQwzFM