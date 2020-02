Ръководството на ПСЖ се намеси след “избухването” на Мбапе

Невъздържаното поведение на Килиан Мбапе в съботния мач на Пари Сен Жермен срещу Монпелие принуди ръководството да се намеси. По информация на Le Parisien снощи се е провела среща между футболиста, треньора Томас Тухел и директора Леонардо. На нея тримата са обсъдили случилото се при смяната на нападателя. Мбапе се разсърди на решението на Тухел да го извади от терена в 68-ата минута и започна да спори с него пред всички. Все още не е ясно дали клубът ще наложи наказание на играча.

