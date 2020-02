Мбапе се ядоса здравата на треньора Томас Тухел (ВИДЕО)

Една от звездите на ПСЖ Килиан Мбапе се ядоса здравата на треньора Томас Тухел при убедителната домакинска победа с 5:0 над Монпелие в Лига 1. Това се случи при смяната на нападателя в 68-ата минута, когато бе заменен от Мауро Икарди.

Мбапе вкара един от головете в срещата и реагира доста остро на излизане от терена, като дори не пожела да изслуша обяснението на Томас Тухел.

Mbappe fuming that he was subbed off👀 pic.twitter.com/bqde4dQBsD