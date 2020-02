Фен си развя мъжкото достойнство на мач в Англия (ВИДЕО)

Футболен запалянко си развя мъжкото достойнство по време на мач от ФА Къп - Купата на Англия. Куриозният момент се разигра в продълженията на срещата Оксфорд - Нюкасъл, спечелена от гостите с 3:2. Скандалното видео бе публикувано първо в "Сън", а след това заля цяла Англия - в медии, социални мрежи, телевизии и къде ли не.

Французинът Алан Сен-Максимин вкара за "свраките" в 116-ата минута, хвърляйки в екстаз феновете им, заели места по трибуните на "Касам стейдиъм". Героят за Нюкасъл обаче не се радваше със съотборниците си, а реши да притича до паната край терена, и по-специално до едно от тях, на което имаше на виагра. Точно над него бяха разположени феновете на Нюкасъл, които изпаднаха в неистова радост след победния гол.

Сен-Максимин застана пред рекламата на виаграта и имитира с движения как прави секс. В този момент един от радостните запалянковци на Нюкасъл, очевидно виждайки към какво го подтиква играча на любимия му отбор, си разкопча панталона и извади онази си работа, развявайки я без грам свян. Куриозният момент беше уловен от камерите, а клипчетата и снимките на фена, развял си члена, започнаха да набират популярност.

