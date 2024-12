Арестуваха немски фен заради “Германия за германците!" (ВИДЕО)

По време на минутата мълчание за жертвите на мюсюлманския терористичен акт в Магдебург, един от феновете изкрещя лозунга "Германия за германците".

Фенът е задържан от полицията и отведен в полицейския участък, където му е повдигнато обвинение в криминално престъпление, съобщава информационният канал в Телеграм “Национален репортер”.

Публиката пък масово заглушава възгласа и крещи "Нацистите вън".

🇩🇪 Before a match in Germany, a person shouted "Germany belongs to Germans" during a moment of silence. The crowd responded with chants of "Nazis out." pic.twitter.com/KcQ9Jt5DRn

