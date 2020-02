Майк Тайсън каза за кого ще е в реванша между Уайлдър и Фюри

Легендарният Майк Тайсън разкри своите пристрастия за предстоящата втора битка между шампиона на WBC Дионтей Уайлдър и претендента Тайсън Фюри. Срещата е на 22 февруари в Лас Вегас, предаде boec.bg.

„Харесвам и двамата като бойци. И двамата дойдоха от нищото и постигнаха всичко в тежка категория. Трябва да се съобразите с това. Аз бях на тяхно положение един път“, започна Тайсън.

„В първия двубой се надявах Тайсън Фюри да победи. Винаги съм за него, защото той е кръстен на мен. Това е естественото нещо, което трябва да се направи, нали? Винаги съм му симпатизирал, той е много приятен човек. Но никога не съм го разбирал. Просто гледах как бие известни боксьори. Не знам как го прави. Той не изглежда като човек, който може да победи. Но… Излиза на ринга, смее се, играе си и накрая побеждава. Това е неговият стил и той е много добър в това.

Реваншът ще бъде интересен. Двамата има какво да доказват. Желая доброто на Тайсън Фюри, фен съм му“, каза още Железния Майк.

Everyone has a plan until they get punched in the mouth...



Unless you're @Tyson_Fury 🤯@MikeTyson gets you pumped for #WilderFury2 in a way only he knows how 🔥 pic.twitter.com/9XW4mjoXka