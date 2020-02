Меси каза за скандала в Барселона и посочи основните фаворити в Шампионската лига

Звездата на Барселона Лионел Меси даде интервю за Mundo Deportivo, в което коментира отношенията си с клуба и скандала след информациите, че ръководството на Барса целенасочено работи срещу имиджа на част от футболистите. Аржентинецът посочи и основните конкуренти на Барса в Шампионската лига.

“Разбрах за тези твърдения, докато пътувах. Бях изненадан. На срещата с президента Бартомеу той не ни каза нищо по-различно от това, което заяви публично. В интерес на истината, смятам, че всичко това е странно. Трябва да изчакаме доказателствата, за да разберем дали всичко е истина, или не”, сподели Меси.

📷 | Messi during the interview with MD. pic.twitter.com/etHDqLil0b