Английски национал побесня след смяна, хвърля бутилка и обувка (ВИДЕО)

Английският национал Деле Али побесня, след като беше заменен в 64-ата минута на осминафиналния мач от Шампионската лига между Тотнъм РБ Лайпциг. Той започна титуляр за „шпорите“, които загубиха с 0:1 от германския тим.

В 64-ата минута Жозе Моуриньо извади 23-годишната звезда на тима си и вместо него пусна в игра Танги Ндомбеле. Сядайки на пейката с резервите, Али изля гнева си. Той първо хвърли бутилка, а след това събу едната си обувка, като и нея заби ядосано в земята.

„Мисля, че беше разочарован от представянето си, а не от моето решение. Според мен, Деле Али много добре разбира защо го смених. След това отборът подобри представянето си“, коментира Специалния.

Английският национал получи задачата да води атаката на Тотнъм заради контузиите на Хари Кейн и Хьон Мин Сон. Деле Али обаче не се справи и разочарова с изявите си като нападател.

Name a more arrogant player in the Premier League right now than Dele Alli. I’ll wait. pic.twitter.com/ipu0b0btFe