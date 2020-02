Мерцедес "избухна" с новата си кормилна система

Във втория ден от предсезонните тестове в Барселона най-обсъжданата тема в падока се оказа DAS – двуосовата кормилна система, въведена от Мерцедес. Тя се използва, за да променя ъгъла на насочване на колелата, така че те да не са успоредни. Най-опростено казано – целта е по-голяма стабилност при завоите и по-нисък драг на правите.

Въпросът, който всички са задават, е дали новата система променя в движение окачването – нещо, което е забранено от регулациите. Според Мерцедес ФИА е наясно с DAS, а техническият директор на тима не вижда нищо незаконно в нея:

"Имаме нова система в колата, идеята е новаторска. Кръстили сме я DAS. Тя просто дава допълнително пространство за пилота при завиване, което се надяваме да бъде полезно през сезона. Само че как точно я използваме, и защо, това е нещо, което ще запазим за себе си".

Системата беше забелязана веднага щом се появи видео от болида на Хамилтън, където се вижда как Люис издърпва волана към себе си при завиване. "Това не е нещо ново за ФИА, говорили сме с тях по въпроса от доста време. Правилата са пределно ясни какво е позволено и какво не е при кормилните системи, така че ние сме напълно убедени, че DAS покрива изискванията".

Mercedes "pretty confident" new DAS system is legal https://t.co/0axVsNCuOe via @motorsport #F1 #F1Testing