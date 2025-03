Володимир Зеленски: Украйна се нуждае от справедлив и траен мир, не чувствам вина за случилото се в Белия дом

Украинският президент Володимир Зеленски благодари многократно в социалната платформа "Екс" на европейските съюзници на Украйна за подкрепата в контекста на вчерашния си словесен сблъсък с американския президент Доналд Тръмп в Белия дом, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Зеленски и Тръмп не подписаха вчера подготвеното рамково споразумение за американски достъп до украинските редки земни елементи след разгорещена размяна на реплики в Овалния кабинет.

Сделката щеше да предостави на САЩ достъп до ценни полезни изкопаеми в Украйна. Преговорите за споразумението продължиха със седмици и по план вчера Зеленски и Тръмп трябваше да подпишат документа.

АФП отбелязва, че в профила в "Екс" на Зеленски от снощи има над тридесет публикации, които гласят "Благодаря ви за подкрепата“, в отговор на постове, изразяващи съпричастност, от европейски лидери, включително и от френския президент Еманюел Макрон.

Въпреки споровете във Вашингтон украинският президент благодари и на САЩ за "тяхната подкрепа“ и за "това посещение“, както и на президента Тръмп, Конгреса на САЩ и на американския народ.

"Украйна се нуждае от справедлив и траен мир и ние работим точно върху това“, заявява в друга публикация в "Екс" държавният глава на Украйна.

Thank you America, thank you for your support, thank you for this visit. Thank you @POTUS, Congress, and the American people.

Ukraine needs just and lasting peace, and we are working exactly for that.