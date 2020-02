Запалянковци инсценираха бой, за да поздравят полицай (ВИДЕО)

Футболните ултраси и полицаите на стадионите едва ли спадат към категориите хора, които можем да наречем първи приятели. Само че на мач в Турция привържениците ни демонстрираха прекрасен пример, че фенове и органите на реда могат да имат добри отношения.

Огромните аплодисменти в тази история са за привържениците на втородивизионния Афьонспор.

На 15 февруари полицаят Енгин Чакин имаше рожден ден. Само че той отново бе на обичайното си място в близост до феновете на Афьонспор по време на мача им срещу Коняспор.

Феновете обаче знаеха, че денят е специален за Чакин и решиха да го направят незабравим. На полувремето домакините водеха с 1:0, когато сред агитката започна „бой“ между привърженици на отбора.

Въпросният бой обаче бе инсцениран и целеше единствено полицаят да се появи сред привържениците. Той както винаги бе сред първите, но вместо да влезе сред ударите, Чакин бе заобиколен от феновете, които изведнъж започнаха да му пеят „Честит рожден ден“. Полицаят дори получи торта и духна свещичките под аплодисментите на множеството по трибуните.

„Като част от нашите задължения е да сме винаги нащрек за напрежение по трибуните. Понякога това значи да се изправим лице в лице с феновете. Затова бях много изненадан и щастлив от това. Това показва, че каквото и да се случва, те ни обичат и подкрепят. Щастлив и горд съм да получа такава любов и подкрепа“, сподели полицаят.

Crazy scenes from the Turkish second tier where fans stage a fake Royal Rumble as a birthday surprise! 😂😂😂 pic.twitter.com/8tiDTNCFYc