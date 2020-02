Фюри пя на ринга след боя над Уалдйър (ВИДЕО)

Тайсън Фюри бе на седмото небе от радост след като победи Дионтей Уалдйър.

Британският боксьор поздрави феновете си, поздрави и опонента си, въпреки че в дните преди двубоя на няколко пъти напрежението между тях ескалира.

"Кралят се завърна", гордо Тайсън Фюри. След това той взе микрофона и накара цялата зала да запее с него хита "American Pie".

Fury destroyed Wilder and then had the whole arena singing American Pie 💀 pic.twitter.com/4vqZg1bcAQ