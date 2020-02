Появата на Гришо и Надал "взриви" хората в Акапулко

Григор Димитров и Рафаел Надал излязоха за обща тренировка на корта в Акапулко в очакване на първите си мачове от турнира в категория ATP 500.

Българинът, който е шампион от 2014, и световният №2 бяха посрещнати с бурни аплодисменти от стотиците зрители, събрали се да гледат от трибуните.

Бившият №3 и испанецът се радваха на изключителна подкрепа и впечатлиха с разиграванията си, едно от които бе публикувано в официалния акаунт на ATP Tour в Twitter:

A hit in the Mexican evening sunshine for @RafaelNadal & @GrigorDimitrov ☺️



Get SpongeBob and Patrick in for some doubles? #AMT2020 pic.twitter.com/8EY0R7q5S5