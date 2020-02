Григор Димитров излезе на корта гол до кръста

Григор Димитров пристигна в мексиканския град Акапулко и вече направи първа тренировка на централния корт под зоркия поглед на наставника си Крис Гро. Той излезе на корта гол до кръста и написа, че в Мексико е много горещо.

Малко след пристигането си в курортния град най-добрият български тенисист засне специално видео с послание към феновете преди демонстративния си мач срещу Рафаел Надал. Събраните средства от срещата ще подпомогнат фондацията на испанеца, както и Националната тенис фондация на САЩ, която организира и промотира събитието.

#grigordimitrov is getting ready for Acapulco tournament. 🌞🎾 pic.twitter.com/cfbHhtUxzT