Треньор си събу гащите след победа (ВИДЕО)

Футболен треньор си събу гащите пред стотици зрители на стадиона и имитира движения от сексуален акт, след като тимът му записа победа над клуба, който преди известно време го обиди и уволни.

Ситуацията се разигра след мача от първенството на Занзибар, където Мани Гамера изведе отбора си Миембени до победата с 1:0 над Джанг`омбе. Заради действията си треньорът беше наказан за шест месеца и глобен с 200 долара.

След мача Гамера обясни неприличното си поведение с мотива, че при уволнението си от Джанг`омбе е бил наречен маймуна от ръководството на клуба.

Освен имитацията на секс, треньорът отбеляза победата на отбора си и с движение на четири крака, което в Европа е известно като начина, по който бившият френски национал Бафетимби Гомис празнува головете си.

In Zanzibar coach Mani Gamera of Miembeni has been suspended for 6 months and fined circa $200 after his celebrations in his side’s 1-0 win over his former employers Jang’ombe. ⚽️🇹🇿 pic.twitter.com/VEFoWs4UXF