Гришо коментира края на кариерата на Шарапова

Първата ракета на българския мъжки тенис Григор Димитров коментира оттеглянето от спорта на бившата си приятелка Мария Шарапова. Както е известно, 32-годишната рускиня прекратяването на кариерата си в сряда.

„Мога да говоря толкова дълго за Шарапова. Мария е такава, каквато е. Само любов и уважение за нея като личност. Опознах я добре! Тя е прекрасен приятел. Каквото и да прави оттук нататък, знам, че ще го прави по най-добрия начин. Сигурен съм, че ще видим много от нея в бъдеще“, заяви Гришо.

"Nothing but love and respect."@GrigorDimitrov shares his thoughts on the news of @MariaSharapova's retirement. pic.twitter.com/PlH3YZV80C