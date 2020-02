Шоколадов Роналдо ще краси музей в Португалия (СНИМКА)

Nouvelle sculpture ⚽️🇵🇹 . . . . . . . . . #chocolatshowpiece #sculpture_art # #sculptures #chocolatier #chocolatiers #cardoso #ilovemyjob #instafoodgram #pornofood #instagood #pastrychef @pastryelite #cacaobutter @chefrubber #cacao #jorgescardoso @felchlinswitzerland @j_melichou_felchlin @suard_boulangerie @cristiano @museucr7funchal @cr7cristianoronaldo @cr7.baby @museumcr7 @futebolportugues

A post shared by Jorge Cardoso (@jorge_m_cardoso) on Jan 31, 2020 at 3:39am PST