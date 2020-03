Футболист разби собствения си нос след опит за задна ножица (ВИДЕО)

Защитникът на полския ЛКС Лодз Мацей Домбровски стана жертва на собствения си нескопосан опит да изпълни задна ножица. 32-годишният бранител пробва ефектния удар при гостуването на Арка Гдиня (1:1) в неделя.

Опитът на Домбровски беше още в началото на мача, но вместо топката, той уцели собствения си нос с коляно. Това доведе до фрактура на носа на футболиста, който беше заменен принудително от Ян Собоцински.

Ladies and Gents... The most embarrassing injury of all time 😂 pic.twitter.com/jpu3onFgj7