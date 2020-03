Клубът на Дейвид Бекъм промени емблемата си заради коронавируса

Новосъздадения Интер Маями промени емблемата си, а причина за това се оказа върлуващия в световен мащаб коронавирус.

От клуба, който е собственост на Дейвид Бекъм, се опитват да насърчат хората за спазване на дистанция един от друг, което се оказа основен метод за ограничаване на заразата.

Именно поради тази причина, двете птици, които личат на логото на клуба, бяха отделени една от друга.

We miss you and we want to see you 𝘀𝗼𝗼𝗻. For that to happen we all need to stay home, be smart and practice 𝘀𝗼𝗰𝗶𝗮𝗹 𝗱𝗶𝘀𝘁𝗮𝗻𝗰𝗶𝗻𝗴.