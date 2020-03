Красива тенисистка нокаутира майка си с тоалетна хартия (ВИДЕО)

Красивата британска тенисистка Кейти Болтър явно скучае по време на престоя си под карантина заради коронавируса и реши да се разнообрази.

Тя се включи във футболното предизвикателство, в което трябваше да жонглира с руло тоалетна хартия, което е световен символ на подготовката за кризи, но нещата се объркаха.

След като започна добре, блондинката насочи хартията към главата на майката си, влязла в ролята на оператор, което сложи край на видеото.

I think I’ll stick to tennis... 😅 sorry mum 🎥😬🤣 #stayathomechallenge pic.twitter.com/TLXkp4F6yX