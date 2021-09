Футболист на ЦСКА получи голямо признание от УЕФА

Авторът на попадението за ЦСКА при загубата от Рома с 1:5 в мач от група „C“ на Лигата на конференциите - Греъм Кери, получи голямо признание от УЕФА, след като голът му беше номиниран за едно от най-красивите изпълнения от първия кръг на груповата фаза на турнира.

Сред отличените голове има още един от същия мач. Това е изпълнението на Лоренцо Пелегрини, който успя да прехвърли Густаво Бусато и да изравни резултата, след като Кери беше дал аванс на „червените“.

Номинирани са още Рикардо Гомес от Партизан за попадението му срещу Анортозис (2:0), както и Флавиен Таит от Рен, разписал се срещу Тотнъм (2:2).

🥇 Your vote for #UECL Goal of the Week goes to ____ 👈



⚽️ Flavien Tait, @staderennais

⚽️ Graham Carey, CSKA-Sofia

⚽️ Lorenzo Pellegrini, @ASRomaEN

⚽️ Ricardo Gomes, @FKPartizanBG #UECLGOTW | @Heineken