Бивша на Хамилтън е причината за раздялата на скандален тенисист

Певицата Рита Ора e причината за раздялата на скандалния тенисист Ник Кириос и половинката му Киара Пасари. Влюбените бяха разтървани след намеса на полицията, след като се скараха докато за заедно под карантина в хотел в Австралия.

Измамената Киара публикува снимка, на която Ник прегръща жена и написа:

„Това голо момиче в леглото му не съм аз“.

Nick Kyrgios’ (presumable ex) girlfriend Chiara Passari is going in on him on Instagram 🥵 pic.twitter.com/NohKc2391i

Тя е уверена, че става въпрос именно за Рита Ора, която преди време мина през леглото и на Люис Хамилтън.

За връзка между британската певица от албански произход и тенисиста се заговори още през март, когато изпълнителката пътува до Австралия за запис на популярно предаване.

Chiara Passari has posted an apparent text exchange with @NickKyrgios, as police confirm they will complete hotel quarantine in Adelaide in separate rooms. #TheAdvertiser https://t.co/Kd527GMDTo