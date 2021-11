Фюри към Джошуа: Ако загубиш реванша с Усик, забрави за мач помежду ни

Тайсън Фюри заплаши Антъни Джошуа по любопитен начин, заявявайки, че ще изпусне шанса си срещу него, ако не спечели реванша с Олександър Усик.

„Ако Джошуа загуби отново, което мисля, че ще стане, тогава мачът помежду ни няма да се състои. Но, ако ми позволи да се бия с Усик и го пребия, тогава ще се върна и ще ступам и него“, каза „Циганския крал“ пред Boxing Lowdown.

Шампионът на WBC прави всичко възможно, за да се добере до мач за безспорната шампионска титла, но екипът на Антъни Джошуа не иска и да чуе за отказ от директен реванш с Олександър Усик. Той активира клаузата си в договора, като в момента се водят преговори за арената и датата на битката по някое време през пролетта.

От друга страна Фюри ще може още известно време да отложи мача с Дилиан Уайт, който също прави всичко по силите си, за да получи своя шанс.

Tyson Fury on why Anthony Joshua should let him fight Oleksandr Usyk: "If Joshua goes in again and loses, which I think he will, that fight's dead in the water for me. But if he lets me fight Usyk and I batter Usyk, then I'd come back and batter him as well." [@Boxing_Lowdown_]