Фюри и Усик се засякоха край ринга в Ню Йорк (ВИДЕО)

Тайсън Фюри и Олександър Усик бяха сред най-интересните зрителите в „Медисън Скуър Гардън“ за гала-вечерта на Ломаченко и Коми, а двамата дори се срещнаха край ринга.

В социалните мрежи се появи видео на срещата, от която ясно си личи, че двамата изпитват огромно уважение помежду си, тъй като се поздравиха радушно и изглежда смениха няколко думи за евентуалния сблъсък за безспорната шампионска титла.

„Циганския крал“ обаче получи нареждане от WBC, че трябва да брани пояса си срещу Дилиан Уайт, докато украинеца ще трябва да изпълни договора си с Антъни Джошуа, за да му даде реванш. Мачовете им за сега се планират през пролетта.

Oleksandr Usyk crept up behind Tyson Fury while was taking a picture with Bob Arum at Vasyl Lomachenko’s fight last night…



