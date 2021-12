Съперник на Ломаченко едва остана на крака в пълните 12 рунда

Василий Ломаченко спечели интерконтиненталната титла на WBO, след като доминира изцяло над Ричард Коми в Ню Йорк.

Украинецът изненадващо не успя да стигне до нокаут, тъй като съперникът му демонстрира сърце и се задържа на крака през пълните 12 рунда. Съдиите не допуснаха изненада и бяха единодушни в решението си след последния гонг.

Коми трябваше да се изправя от нокдаун в шестия рунд, а след мача сам призна, че е останал изненадан от класата на „Лома“.

Анализатори вече са категорични, че Василий Ломаченко ще получи нов шанс, за да си върне поясите от Джордж Камбосос.

Lomachenko believes he should be next up for a shot at George Kambosos' undisputed lightweight title 👀



(via @trboxing) pic.twitter.com/DAXFIdClap