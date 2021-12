Невиждан гаф на УЕФА: Теглят жребия за Шампионската лига наново!

УЕФА допусна невиждан до момента гаф по време на жребия за 1/8-финалите в Шампионската лига днес, а в резултат от Федерацията обявиха, че ще теглят наново отборите, за да бъде поправено стореното.

По време на редовния жребий в една урна бяха поставени отборите на Манчестър Юнайтед и Виляреал, въпреки че двата клуба бяха в една група и завършиха съответно на първо и второ място. Това доведе до втора грешка, като поставиха заедно Ливърпул и Атлетико Мадрид, въпреки че и тези два тима бяха в една група.

Последва много сериозен отзвук от мейнстрийл медиите по света, а социалните мрежи за минути се изпълниха с коментари по този повод.

Първоначално жребият определи следните двойки:

Това обаче ще бъде променени, като се очаква в близките минути да се проведе нов жребий, в който да се приложат нужните правила и ограничения. А те са именно, че два отбора от една група не могат да бъдат в обща урна или да се изправят помежду си. И два отбора от една държава също така не могат да са съперници на 1/8-финалите.

Днес от 16:00 часа българско време ще бъде теглен наново жребия за елиминационната фаза в Шампионската лига.

Following a technical problem with the software of an external service provider that instructs the officials as to which teams are eligible to play each other, a material error occurred in the draw for the UEFA Champions League Round of 16.