Сърцето на Чисора му спести нокаута, но Паркър опази интерконтиненталната си титла

Джоузеф Паркър опази интерконтиненталната си титла на WBO, след като срази по категоричен начин Дерек Чисора, пращайки го на три пъти в нокдаун пред манчестърската публика.

В началото на мача видяхме истинска доминация от новозеландеца, но тъкмо, когато мислехме, че британецът ще остане на земята, той намираше сили в сърцете си, за да се изправи отново и отново.

Темпото на мача падна осезаемо в шампионските рундове, но все пак станахме свидетели на удивителни размени, в които трудно можеше да се избере победител.

В крайна сметка съдиите отсъдиха правилно, макар и не с толкова убедителна разлика, колкото ние отчетохме, за да вдигнат ръката единодушно на Джоузеф Паркър.

Тук може да проследите битката рунд по рунд:

1 рунд

Началото на реванша не беше толкова динамично, колкото при първия мач. Двамата сякаш проучваха новите стратегии на съперника, но няколко силови удара на Паркър сякаш му спечелиха рунда.

2 рунд

Разузнаването приключи на мига и двамата влязоха в страхотни размени, като първоначално Чисора изглеждаше по-опасеният боксьор, но в края на рунда беше спасен от гонга, когато получи няколко леви крошета и десни ъпъркъти. Рунда отново бихме го дали на новозеландеца.

3 рунд

Джоузеф Паркър категорично си заслужи третия рунд, като отново трябва да се сърди на въжетата, задето задържаха британеца на крака.

This shot has been HUGE for Parker 💥#ParkerChisora2 pic.twitter.com/zwJpdfOrV2 — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) December 18, 2021

4 рунд

Темпото падна доста в четвъртата част, но едно избухване 60 секунди преди края прати Чисора в нокдаун. След това той избра да застане в защитна поза в ъгъла и да очаква атаката на съперника, а в последните секунди едва не върна точката, но гонгът се намеси, за да спре боя навреме.

5 рунд

Дойде време и за първия рунд в актива на Дерек Чисора, макар на няколко пъти да разклати противника си с удари в областта на пояса, играейки си на ръба на правилата. И все пак британецът бе по-добрият в тази част.

6 рунд

Двамата изглежда си взеха почивка през този рунд, защото го прекараха глава в глава, като основно пробваха ъпъркъти, които рядко намираха брадичката и почти винаги се спираха в лактите и ръкавиците на съперника. Това е и може би най-трудният рунд за отсъждане, но ние бихме го дали на Чисора.

7 рунд

Сценарият от 4 рунд се повтори, като отново Дерек изпадна в нокдаун, но в последните секунди вкара няколко точни крошета, които разклатиха Джоузеф, но все пак това не бе достатъчно, за да върне загубените две точки от рунда.

ANOTHER COUNT FOR CHISORA WHO MAKES IT TO THE BELL 😱 pic.twitter.com/MDdmj4cvES — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) December 18, 2021

8 рунд

Станахме свидетели на трети нокдаун в пасива на Дерек Чисора, но този път той дойде в последните секунди и нямаше време за отговор от негова страна.

9 рунд

Съдията едва не спря мача при поредната наказателна акция на Паркър в началото на рунда, но тъкмо тогава Чисора изпълни една от класическите си куки. После се хвърли насляпо и имаше успех в ударите си от дистанция, за да покаже на противника, че няма намерение да се дава без битка.

10 рунд

Тук вече умората започна да си личи прекалено много у двамата бойци. Новозеландецът изглежда е напълно наясно, че печели мача и оттук насетне ще гледа да се опази от тежките удари на британеца, но без да остава прекалено пасиве. Рундът е в полза на Чисора.

11 рунд

Единайстият рунд заприлича повече на танц, отколкото на бой. Двамата прекараха повече време в клинч, отколкото в бой, но все пак крошетата и ъпъркътите на Дерек Чисора влизаха по-често и той заслужи и този рунд.

12 рунд

Стратегията на Джоузеф Паркър сработи и той изтощи Дерек Чисора в първата минута, а след това се опита да вдигне темпото, за да изцеди и последната капчица живот от британеца. Той обаче остана на крака и не се предаде до последния гонг. Този рунд отново трябва да е в актива на новозеландеца.

В нашата карта Паркър има 117 точки, а Чисора трябва да е само със 110. Официалните резултати обаче показват, че реферите отсъдиха 115:110, 115:111 и 114:112.

115-110

115-111

114-112



Joseph Parker beats Derek Chisora by unanimous decision, after a fight for the ages 👏#ParkerChisora2 pic.twitter.com/oRgEzIwTj2 — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) December 18, 2021