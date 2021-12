Старт за Григор Димитров (ВИДЕО)

Най-добрият ни тенисист - Григор Димитров, проведе първата си тренировка за новия сезон на австралийска земя.

Българинът вече е в Мелбърн и се подготвя за началото на новия сезон. Хасковлията проведе първа тренировка на емблематичния корт "Rod Laver Arena".

Очаква се, че Димитров ще изведе България на предстоящия АТП Къп в началото на януари.

ВИДЕО:

👋 @GrigorDimitrov



Welcome back to the #AusOpen, welcome back to @RodLaverArena 💙#AOActive • #Practice pic.twitter.com/hcVNkxffFa