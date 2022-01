Кризата с COVID-19 в Ливърпул се разраства

Кризата с COVID-19 в отбора на Ливърпул се разраства. Днес стана ясно, че асистентът на мениджъра Юрген Клоп - Пепийн Линдерс, също е дал положителна проба за коронавирус, потвърдиха от клуба.

Това стана ясно, след като бе отменена предвидената за тази сутрин пресконференция преди полуфинала с Арсенал за Карабао къп в четвъртък, който се очаква да бъде отложен по-късно днес. Линдерс бе начело на мърсисайдци в дербито с Челси, което завърши 2:2, тъй като германецът също е изолиран с коронавирус.

