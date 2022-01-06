08.30 Тенис, АТР Къп: Австрия – Австралия МАХ Спорт 1
08.30 Тенис, АТР Къп: Германия – Канада МАХ Спорт 2
13.30 „Сампдория“ – „Каляри“ МАХ Спорт 3
13.30 „Болоня“ – „Интер“ Ринг
15.05 Биатлон: Световна купа в Оберхоф, спринт, мъже Евроспорт 1
15.30 „Лацио“ – „Емполи“ МАХ Спорт 3
15.30 „Специя“ – „Верона“ Ринг
17.30 „Аталанта“ – „Торино“ МАХ Спорт 3
18.00 Ски скокове: "Четирите шанци" в Бишофсхофен, голяма шанца, мъже Евроспорт 1
19.00 „Сарагоса“ – „Севиля“ Ринг
19.30 „Милан“ – „Рома“ МАХ Спорт 3
19.30 „Салернитана“ – „Венеция“ МАХ Спорт 2
20.00 Баскетбол, „Цървена звезда“ – „Олимпиакос“ МАХ Спорт 4
21.30 „Ювентус“ – „Наполи“ МАХ Спорт 3
21.45 „Арсенал“ – „Ливърпул“ Диема спорт 2
21.45 „Фиорентина“ – „Удинезе“ Ринг
21.45 Баскетбол, „Реал“ – УНИКС МАХ Спорт 1
22.30 „Райо Махадаона“ – „Атлетико“ Ринг
01.00 Голф: PGA тур, Турнир на шампионите, първи ден Евроспорт 2
6 Януари, 2022 08:42 6930
Спортът по ТВ в четвъртък (6 януари)
Ето какво може да гледаме днес
08.30 Тенис, АТР Къп: Австрия – Австралия МАХ Спорт 1
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