Валери Божинов е причината Душан Влахович да играе за Фиорентина

Валери Божинов е един от хората, изиграли важна роля във възхода на кариерата на сръбската сензация Душан Влахович, научихме от спортния журналист Методи Шуманов.

Той твърди, че „Божигол“ е останал толкова впечатлен от своя колега в периода си в Партизан, че лично го е препоръчал на бившия си клуб Фиорентина.

Двамата се засичат в сръбския гранд през 2015 г., когато Влахович е едва 15-годишен, но още тогава е демонстрирал безспорния си талант.

В момента головата машина на „виолетовите“ се бори за голмайсторския приз в Серия А, а клубове от ранга на Арсенал и Милан се борят за подписа му.

When he signed for Partizan in 2015, Valeri Bojinov met a very talented 15-year-old kid from the club’s academy. Impressed with his progress, Bojinov recommended the boy’s signing to one of his former clubs…



The name of the boy was Dušan Vlahovič and the club was Fiorentina… pic.twitter.com/8QHKk0nTBb