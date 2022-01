И Хосеп Гуардиола вече е с COVID-19

Мениджърът на Манчестър Сити Хосеп Гуардиола ще прекара следващите две седмици в изолация, след като при поредната серия от тестове той е дал положителен резултат за COVID-19, научихме от клубния уеб-сайт.

Испанецът ще пропусне срещата със Суиндън от ФА Къп на 7 януари и по всяка вероятност дербито с Челси в средата на месеца.

14 служители и 7 играчи са с коронавирус в момента в лагера на „гражданите“.

Pep Guardiola will miss tomorrow evening’s FA Cup trip to Swindon Town after testing positive for Covid-19.



