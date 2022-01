Ултраси на Милан и Венеция си спретнаха морска битка като пирати с кораби и ракети (ВИДЕО)

Ултрасите по цял свят обичайно са хора, които предизвикват безредици по стадионите около футболните мачове, но по традиция те се проявяват на трибуните или в някоя тъмна уличка напът към стадиона. Стереотипът обаче бе разчупен от крайни привърженици на италианските Милан и Венеция.

Двата тима се срещнаха снощи (9 януари) в мач от италианската Серия А в полунаводнения град, а това даде възможност на две групи запалянковци да си спретнат пиратска битка с кораби и ракети.

Видео в социалните мрежи показва как два катера се обстрелват с пиротехника, докато плават във водите на Венецианската лагуна. Кадрите са, колкото смущаващи, толкова и комични, защото показват на какво са готови хората, когато искат да докажат, че обичат клуба си повече от другиго.

Away days in Venice.



Venezia and AC Milan ultras having a naval battle.



🇮🇹pic.twitter.com/kcqfdRmaR9