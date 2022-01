Джерард представи Коутиньо в екипа на Астън Вила

Филипе Коутиньо официално бе представен с екипа на английския Астън Вила, където треньор е бившият му съотборник Стивън Джерард.

29-годишният бразилец ще доиграе кампанията под наем в Бирмингам, където едва ли си е представял, че ще играе, след като през 2018 г. Барселона плати за него на Ливърпул €135 млн., които с бонусите надхвърлиха €160 млн.

Плеймейкърът все пак има надежда, че ще успее да възроди кариерата си с помощта на „Стиви Джи“, стига да се върне към корените на играта си и да се отърси от бремето на мултимилионния трансфер.

