„Катеначо“ на Арсенал с 10 човека опази нулите на „Анфийлд“

Ливърпул и Арсенал завършиха 0:0 в първия си полуфинален сблъсък от Купата на лигата в Англия, след като „мърсисайдци“ имаха възможност да играят с човек повече в продължение на 70 минути.

Гранит Джака си изкара класически за своите стандарти червен картон още в началните етапи на мача, за да остави своите в намален състав в пореден важен двубой. Той гонеше една изритана топка към Диого Жота и на няколко пъти провери позицията на вратаря си преди да скочи на шпагат във въздуха и да удари през кръста, стигналия пръв до топката португалец. Решението за изгонването бе напълно справедливо, защото Жота излизаше очи в очи с Аарън Рамсдейл.

Микел Артета тогава реши да пусне допълнителен защитник, изваждайки Един Нкетиа от игра веднага след картона, а на негово място се появи Роб Холдинг.

The semi-final first leg ends level. #LIVARS pic.twitter.com/ty4SVjeod5

Срещата оттам насетне се превърна в истинско „Катеначо“ от старите ленти на италианската Серия А. „Лондончани“ се бранеха смело и не допускаха удари към своята врата, а в предни позиции разчитаха единствено на скоростта на Мартинели и Сака, докато Лаказет прекара остатъка от срещата с гръб, опрян в гърдите на всеки един играч в червено.

Юрген Клоп има право да се сърди на своите играчи, защото в отсъствието на Мохамед Салах и Садио Мане те не показаха нужната класа, за да решат ребуса в отбраната на противника. В края дори Такуми Минамино имаше възможност да стреля в опразнената врата от зоната на дузпата, но прати топката десетки метри във въздуха.

В статистиката след края на двубоя виждаме само по един точен удар към двете врати и 77/23 процента владеене на топката в полза на Ливърпул. Това определи мача, като болезнен за наблюдаване, въпреки факта, че е полуфинал на английски клубен турнир.

Реваншът е след седмица в Лондон, а на финала вече чака Челси, след като отстрани Тотнъм.

A hard-fought draw at Anfield.



Onto the second leg - 𝘁𝗼𝗴𝗲𝘁𝗵𝗲𝗿! ✊



🏆 #CarabaoCup