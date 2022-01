Поредно нулево равенство между Сенегал и Гвинея на КАН

Тазгодишното издание на Купата на африканските нации ни предлага една безкрайна вълна от постни мачове, в които головете се превърнаха в мит. Сенегал и Гвинея бяха поредните два тима, които не помръднаха нулите на светлинното табло.

Двата отбора дружелюбно си поделиха владеенето върху топката, а в предни позиции уцелиха рамките на двете врати общо 3 пъти, като нито веднъж Денг и Кейта не се почувстваха наистина застрашени от изстрелите.

Звезди от ранга на Мане, Сар, Наби Кейта и Мориба отново не оправдаха очакванията.

Подялбата на точките все пак означава, че двата тима имат по 4 пункта в актива си, което ще даде шанс на един измежду Малави и Зимбабве да поднесе изненадата в последния кръг, стига по-късно днес също да не завършат 0:0.

