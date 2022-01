Българчето, което впечатли легендата Фернандо Алонсо

Успехите на 15-годишния Никола Цолов през последните две години привлякоха вниманието на двукратния световен шампион във Формула 1 Фернандо Алонсо. В края на сезон 2021 г., впечатлен от таланта на младият ни пилот, Алонсо решава да го подкрепи в преследването на голямата му мечта да е първият български пилот във Формула 1. Като награда и завършек на сезона, Алонсо кани Никола да се състезават в един картинг отбор в Дубай, където отново са на подиум.

Никола е на 15 години със сериозни постижения в картинг спорта. Става двукратен Републикански шампион в България по картинг при децата през 2016 и 2017 г. Следват многобройни успехи на международна сцена, където печели Световната WSK OpenCup в клас MINI през сезон 2019 (с италианския отбор Team Driver / KR).

През дебюта си в клас OK Junior през 2020 г. стига до 7-мо място в света при проливен дъжд в Портимао, Португалия.

Сезон 2021 отново преминава в горен клас, този път с мъже и професионални пилоти - ОК / Senior. Никола отново развява няколко пъти Българският трибагреник и се чува Българският химн на подиуми в престижните Италиански шампионат, Световните Картинг Серии (WSK), Champions of the Future и ФИА Картинг шампионати. Цолов завършва сезона с 2-ро място на WSK FinalCUP, 2-ро място в Италианският, 3-то място в Champions of the Future и 4-то и 5-то място съответно във ФИА Европейския и Световен шампионат.

През 2022 г. българската компютърна компания “Перси” (Persy) ще подкрепи Никола Цолов като спонсор един от най-талантливите млади български картинг пилоти за участието му във Формула 4 Испански шампионат. "Вярваме, че Никола има потенциала да е първият български пилот във Формула 1. Желаем му от все сърце здраве и да прославя България по състезателните писти", заяви Александър Соломахин, съдружник в "Перси". Компанията произвежда български компютри с марката Stinger.