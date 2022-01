Още в първия кръг на Australian Open един от фаворитите за титлата събра багажа към дома

Световният №12 Камерън Нори се превърна в първото голямо име, което си тръгва рано-рано от Откритото първенство на Австралия, след като отстъпи с 3:0 сета от млад американец.

21-годишният Себастиан Корда спокойно може да се похвали с един от най-големите успехи в крехката си кариера. Той победи гордостта на Великобритания с 6:3, 6:0, 6:4 в отделните части.

Самият Нори призна след края на мача, че е изиграл най-лошия си мач за последните 8 месеца.

Любопитното е, че това е вторият път, в който двамата се изправят един срещу друг, а младият талант вече има аванс от 2:0 победи.

Следващият съперник на Себастиан Корда ще бъде друг млад състезател - французинът Корентин Муте, който се справи с Лука Пуйе с 3:6, 6:3, 6:4, 6:3. Интересен факт за двамата е, че американецът има ръстове предимство от цели 21 сантиметра.

