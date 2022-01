Анди Мъри с ударно завръщане в Мелбърн

Анди Мъри се завърна в Мелбърн с драматична петсетова победа над грузинеца Николоз Басилашвили с 6:1, 3:6, 6:4, 6:7, 6:4. За шотландеца това бе първа среща на Аустрелиън Оупън след 3-годишно отсъствие. През този период претърпя той куп травми и операции, включително и смяна на тазобедрената става.



Мачът продължи 3 часа и 55 минути и премина през серия от обрати. Мъри, който в момента е номер 113 в световната ранглиста, участва в Мелбърн с "уайлд кард", а Басилашвил е под номер 21 в схемата.

“Много е вълнуващо за мен, че отново съм тук. Бяха тежки три-четири години. Работих наистина здраво, за да се върна тук. Много пъти съм играл на този корт и атмосферата винаги е била невероятна. Винаги съм имал фантастична подкрепа и е хубаво да спечеля петсетова битка като тази. Не бих могъл да искам нищо повече”, заяви Мъри, който в следващия кръг ще се изправи срещу квалификанта Таро Даниел от Япония.

