29-годишен вратар се удави по време на почивката си на екзотичен остров

Трагичен инцидент почерни полупрофесионалния лондонски отбор ФК Уембли. 29-годишният вратар на клуба Рахийм Белгрейв се е удавил по време на ваканцията си в Тринидад и Тобаго.

Инцидентът се е случил, докато стражът е плувал в реката Париа край курортното селце Бланшисес. Негови приятели в крайна сметка успели да го извадят от водата, но докато чакали линейка, Белгрейв издъхнал.

„С огромна тъга съобщаваме за смъртта на Рахим „Бърди“ Белгрейв. Изпращаме съболезнования на семейството и на близките му”, написа ФК Уембли. С клуба, играещ в окръжните групи, вратарят подписва през 2018 г.

Футболната асоциация на екзотичната карибската страна също почете паметта на Белгрейв. В миналото той се е състезавал за младежкия национален отбор на родината си.

Рахийм беше член на националния младежки отбор до 17 години 2008-2009 под ръководството на тогавашния треньор Антон Корнел. Той беше син на бившия селекционер на националния отбор Дейвид Мохамед. Нека почива в мир.

