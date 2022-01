Алжир официално трябва да се прости с титлата си от Купата на африканските нации (КАН), след като страната отпадна още в груповата фаза на тазгодишното издание на състезанието.

Кот Д'Ивоар се превърна в палача на амбициите на алжирците, побеждавайки ги с 3:1.

Франк Кеси вкара първото си попадение в състезанието, след като се озова на отлична позиция и в наказателното поле.

Ибрахим Сангаре удвои аванс на „слоновете“ малко преди почивката, а след паузата Пепе на свой ред се разписа, за да направи аванса на своя тим 3 гола.

Скоро след това символичните гости получиха дузпа, но от бялата точка Риад Марез уцели гредата и не успя да върне интригата в срещата.

До почетно попадение все пак се стигна в 73', когато Бендебка намери мрежата зад Бадра Али Сангаре.

Трите точки в крайна сметка останаха за Кот Д'Ивоар, за да може страната да спечели групата си. Алжир остана на последно място с 1 точка.

В другата среща Екваториална Гвинея надви Сиера Леоне с 0:1 и също се класира за елиминациите с 6 точки.

