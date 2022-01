3 точки стигнаха на Тунис, за да продължи в елиминациите на КАН

Груповата фаза в Купата на африканските нации официално приключи тази вечер с мачовете от Група F, където Тунис успя да продължи напред само с 3 точки.

Гамбия триумфира над тунизийците с 1:0, като това не попречи и на двата тима, за да се класират на елиминациите. Гамбийците събраха 7 точки и финишираха на второ място, докато Тунис се оказа един от най-добрите трети отбори в групите.

В другата среща Мали нямаше особени проблеми с Мавритания, тъй като тимът вкара две ранни попадения в двете полувремена, за да си гарантира успеха и първото място.

FULL-TIME ⏰#TeamGambia 1-0 #TeamTunisia



Jallow's last minute screamer snatches the full points for the Scorpions! 🦂#TotalEnergiesAFCON2021 | #AFCON2021 | #GMBTUN pic.twitter.com/z7m8vlvw2f