Стоичков към играч на Барселона: Петниш емблемата на клуба! (ВИДЕО)

Христо Стоичков е поредното голямо име от миналото на Барселона, което се обяви в подкрепа на клуба по темата с Осман Дембеле и нежеланието му да преподпише договора си.

„Като чужденец аз знаех какво значи името Барселона. Клуб на играчи като Кубала, Линекер, Бакеро, Салинас. Дембеле така и не осъзна в какъв клуб играе. Ако не искаш да си в Барселона, поне не петни емблемата на клуба. Остави фланелката си и кажи: дами и господа, тръгвам си. Аз така направих. Г-н Лапорта, пуснете го да си иде, щом не е привързан към клуба“, каза „Камата“ пред американската телевизия TUDN, цитиран от dsport.

Носителят на „Златната топка“ адмирира решението на треньора Шави, за да остави французина извън първия тим, макар самият наставник да призна, че решението е по-скоро от администрацията, отколкото от треньорския щаб.

🔥"Jamás entendiste lo que es @FCBarcelona, te lo dice Hristo Stoichkov. Si no quieres estar, por lo menos no manches el escudo. Este vestuario merece respeto. Si no respeta a nuestro club, fuera"🔥



El mensaje de Hristo Stoichkov a Dembelé



🔴 En vivo 📺 TUDN pic.twitter.com/VQAd8bvS1W